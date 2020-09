Pamer Tamu Dugem di Kelab Malam Binjai, DJ Cantik Ini Diserang, Dibela Rekan Karena Lagi Cari Makan!

TRI BUN-MEDAN.com - Disc Jockey Beby Fey menjadi bahan gunjingan warganet setelah mengunggah video di Instagram.

Dalam video tersebut, Bebby memperlihatkan dirinya sedang berada di sebuah tempat kelab malam.

Ia memberikan keterangan, bahwa itu adalah penampilan pertamanya setelah sekian lama tidak beraktifitas akibat pandemi corona.

Bebby juga mencantumkan, gambar itu diambil di sebuah tempat hiburan di kota Binjai, Sumatera Utara.

"First Performance After Lockdown. At @cdi_entertainment binjai , terimakasih sudah diundang sampai ketemu lagi dan selalu jaga kesehatan guys," tulis Bebby dikutip Wartakotalive.com, Minggu (6/9/2020).

• Putri Mendiang Karo Jambi Diusung Jadi Pengganti di Pilkada Karo, Ketua Demokrat Sumut Beber Alasan

Bebby Fey menghibur ratusan warga di sebuah tempat hiburan malam di Binjai (Instagram)

Tak pelak, unggahan tersebut memancing warganet untuk 'menyerangnya'.

Akun sandorahbolo menulis, "Susah ya dibilangin, seluruh dunia lagi heboh karena Covid-19, eh Yang di situ malah manggung tanpa mikir dampaknya.

Di hk bulan kemarin sehari yang positive di atas 100 itu beberapa hari, terus diperketat, tidak boleh ber gerombol lebih dari dua orang.

Mungkin di luarpun dibatasi satu meja 2 orang, keluar tanpa pakai masker didenda, dan alhamdulillah serangan yang positive turun drastia, perhari tidak sampai 20 bahkan di bawah 10 orang. Coba yang di situ tahan dulu."

Akun natalialewis86 menyindir, "Penting banget ya lagi COVID begini masih harus Clubbing-an . Empati nya dimana?"

Akun dhany_alvaro menulis, "Oke kita anggap diri kalian "kebal" thdp covid. Gmn dengan yang dirumah, gmn orang tua yang imunnya otomatis melemah seiring bertambahnya usia, gimana juga dengn orang yang komorbid. Di beberapa penelitian mnyebutkan bahwa OTG juga menularkan."