Arumi Bachsin Dapat Kejutan dari Emil Dardak di Momen 7 Tahun Pernikahan, Sebut Suami Tak Romantis

TRIBUN-MEDAN.com - Aktris Arumi Bachsin mendapat kejutan di tujuh tahun pernikahannya dengan Emil Dardak.

Hal itu terlihat dalam vlog yang diunggah di kanal YouTube Arumi Bachshin.

Dalam kesempatan merayakan tujuh tahun pernikahan itu, Arumi mengungkapkan sifat suaminya yang tidak romantis.

Pasalnya, Arumi mengaku baru kali itu diberi kejutan selama 7 tahun menikah.

"After 7 years Alhamdulillah berhasil banget. This is the first time berhasil loh, tepuk tangannya," ujar Arumi Bachsin dikutip dari kanal YouTube Arumi Bachsin, Selasa (8/9/2020).

Bahkan, saat itu Arumi sempat komplain karena suaminya tak pernah romantis selama menikah.

"Dari dulu kan aku komplain, aduh Mas Emil ini enggak romantis orangnya karena orangnya lebih serius gitu kan," ujar Arumi.

Namun, Arumi kini bersyukur sang suami semakin lama kelihatan lebih romantis daripada saat awal pernikahan.

"Aku aku bilang, enggak apa-apa, mending awalnya enggak romantis tapi dari tahun ke tahun usahanya makin kelihatan daripada yang romantis jadi enggak romantis," ucapnya.