Raisa Sedih Konsernya Ditunda karena Pandemi, Istri Hamish Daud: Semesta Punya Rencana Terbaik

Istri Hamish Daud tersebut percaya kepentingan bersama lebih penting dibandingkan pribadi.

TRIBUN-MEDAN.com - Konser tunggal Raisa resmi ditunda. Istri Hamish Daud berikan penjelasan serta permohonan maaf.

Tak dapat dimungkiri pandemi corona memang mengubah beberapa hal.

Mulai dari sektor pendidikan, ekonomi, hingga hiburan.

Meski telah masuk ke fase new normal, sejumlah acara hiburan seperti konser terpaksa diundur bahkan dibatalkan.

Terbaru, konser penyanyi Raisa yang rencananya digelar 28 November 2020 mendatang akhirnya ditunda.

Hal itu diumumkan Raisa lewat postingan di Instagram pada Selasa (9/9/2020).

"There are certainly things that we can’t control.

Sedih banget saat tau 'Raisa Live in Concert Stadion Utama Gelora Bung Karno 2020' harus ditunda lagi, tapi aku selalu percaya semesta memiliki rencana terbaik," ungkap Raisa.

Meski merasa sedih, Raisa pun memilih untuk legowo.