Serial Keeping Up with The Kardashians Siap Undur Diri, Bagikan Pesan menyentuh

Setelah belasan tahun tayang, program TV Keeping Up with The Kardashian akan berhenti tayang pada 2021.

TRIBUN-MEDAN.com - Acara televisi Keeping Up With The Kardashians akan segera bersiap untuk berpisah.

Tayang sejak tahun 2007, serial yang berisi kegiatan sehari-hari keluarga Kardashian-Jenner ini bakal berhenti tayang di tahun 2021.

Kabar tersebut diungkapkan langsung oleh keluarga Kardashian, Jenner, pada Selasa (8/9/2020), sebagaimana dikutip dari Eoline via Kompas.com.

Keluarga Kardashian-Jenner berpose mengikuti gaya personel The Spice Girls. (Instagram @kimkardashian)

Serial tersebut dikabarkan kembali di musim ke-19 pada Kamis (17/9/2020).

Serta akan diikuti musim terakhirnya yaitu musim ke-20 di tahun 2021.

"Dengan berat hati kami mengucapkan selamat tinggal pada ' Keeping Up with the Kardashians'," tulis keluarga Kardashian-Jenner di media sosial.

"Setelah 14 tahun, 20 musim, ratusan episode dan acara spin-off, kami memutuskan sebagai keluarga, untuk mengakhiri perjalanan istimewa ini," tulis mereka kemudian.

Dalam pesan tersebut, Jenner Kardashian menyampaikan rasa terima kasih kepada semua orang yang telah mengikuti acara tersebut.

Kim Kardashian dan Kanye West Rilis Kartu Edisi Natal (Kolase TribunStyle/instagram @kimkardashian)

Banyak yang dilalui selama bertahun-tahun, melewati waktu yang menyenangkan, bahagia ataupun sedih.