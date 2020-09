Selayaknya Model Papan Atas, Begini Penampilan Santai Nikita Mirzani Bersantai di Kali Grogol

T R I B U N-M E D A N.com - Selain membantu para pasukan oranye membersihkan sampah di kali Grogol kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Nikita Mirzani juga mengabadikan momen di atas air kali Grogol bak model.

Dalam foto yang dibagikan @dinaslhdki, tampak Nikita Mirzani berpose dengan menggunakan pelampung kasur air.

Pemain film Warkop DKI Reborn ini juga mengenakan baju santai lengkap dengan topi. Untuk menyempurnakan gayanya bak model, Nikita Mirzani berfoto sembari minum.

Tampak pula Nikita Mirzani berselfie di atas kali tersebut.

“Nyai menyaksikan langsung penanganan sampah sekatan kubus apung kali Grogol, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan,” tulis akun @dinaslhdki.

Dalam kesempatan itu juga, Nikita Mirzani berpesan agar masyarakat sekitar tidak membuang sampah sembarangan lantaran banyak efek negatif yang ditimbulkan.

“Saat Nyai datang dan ikut turun langsung bantu bersihkan sampah Kali. Banyak banget hal-hal yang disampaikan. Termasuk untuk tidak membuang sampah ke Kali. Selain kali menjadi kotor juga akan membuat Jakarta menjadi banjir,” tulis akun tersebut.

Oh Iya Sobat Ijo, . Nyai menyaksikan langsung penanganan sampah sekatan kubus apung kali Grogol, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. . Saat Nyai datang dan ikut turun langsung bantu bersihkan sampah Kali. Banyak banget hal-hal yang disampaikan. Termasuk untuk tidak membuang sampah ke Kali. Selain kali menjadi kotor juga akan membuat Jakarta menjadi banjir. . Jadi Sobat Ijo, kalau kali Jakarta bersih pasti rasanya akan sama kaya di pantai kan? . Yuk Sobat Ijo untuk tidak membuang sampah sembarangan. . Sehari Nyai jadi #PasukanOrangeDLH

A post shared by Dinas Lingkungan Hidup DKI (@dinaslhdki) on Sep 9, 2020 at 6:18pm PDT

Sebelumnya, Nikita Mirzani sempat mengenakan seragam pasukan orange lengkap dengan sarung tangan kuning.

Nikita juga mengangkat sampah. Wajahnya pun begitu serius saat membantu pekerjaaan pasukan orange.

Artikel ini sudah tayang di kompas.com dengan judul Potret Santai Nikita Mirzani bak Model di Kali Grogol