Al Ghazali Berfoto Telanjang Dada Peluk Alyssa Daguise, Maia Estianty Langsung Beri Komentar Ini

Al Ghazali baru-baru ini mengunggah potret mesra dengan Alyssa Daguise. Sang ibu Maia Estianty langsung memberikan komentar.

TRIBUN-MEDAN.com - Al Ghazali dan Alyssa Daguise kerap memperlihatkan keromantisan mereka ke media sosial.

Baru-baru ini Al tampak mengunggah pose mesranya bersama sang kekasih ke Instagram pada (10/9/2020).

Kakak Dul Jaelani terlihat bertelanjang dada sambil memeluk Alyssa.

Sementara Alysaa tampil memikat dengan balutan dress berwarna hijau.

Penampilan Alyssa semakin sempurna dengan riasan wajah yang fresh.

Alyssa Daguise dan kekasihnya, Al Ghazali (Instagram @alghazali7)

Keduanya pun kompak memandang ke satu arah yang sama.

Dalam captionnya, Al meminta Alyssa untuk terus bersama hingga tua.

"Grow old with me," tulis Al.

Alyssa pun tampak memberi komentar pada unggahan sang pacar.