Foto Lawas dan Gambar Tato Sunan Kalijaga, Peluk Salmafina Kecil, Warganet Ramai Bilang Mirip Jokowi

TRI BUN-MEDAN.com - Foto lawas momen bersama sang ayah dibagikan Salmafina Sunan. Penampilan Sunan Kalijaga dalam foto tersebut mencuri perhatian.

Ya, pengacara kondang Sunan Kalijaga tengah menjadi perbincangan publik.

Kali ini Sunan Kalijaga menjadi sorotan lantaran Salmafina Sunan yang mengunggah foto lawasnya bersama sang ayah.

Nah, Foto tersebut diunggah Salmafina Sunan melalui laman Instagram pribadinya.

Jadi sorotan, Sulung Sunan Kalijaga ini memamerkan foto masa kecilnya saat bersama sang ayah.

Salmafina terlihat merangkul Sunan Kalijaga, dan begitu pula sebaliknya.

Namun yang menjadi sorotan adalah penampilan Sunan Kalijaga. Pengacara kondang ini terlihat masih muda dan lengannya nampak dipenuhi tato.

Mantan istri Taqy Malik inipun menuliskan keterangan di unggahan tersebut.

"Don’t mess with my dad. He has looney tunes’s characters inked on his arm!

(Jangan main-main dengan ayahku. Dia memiliki tinta karakter Looney Tunes di lengannya!)," tulis Salmafina Sunan dikutip TribunStyle.com, Kamis (10/9/2020).