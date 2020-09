Kisah Pria Asal Indonesia Dikontrak Adobe Rp 90 Juta Berawal dari Iseng Mengirimkan Foto

TRIBUN-MEDAN.com - Ada sebuah ungkapan berbunyi follow your passion, do what you love and the money will come. Kurang lebih artinya tekuni apa yang kamu inginkan maka uang akan datang.

Ungkapan ini cukup menggambarkan apa yang terjadi pada Kevin Pramudya Utama. Pria asal Indonesia yang kini berdomisili di Jepang itu mendapatkan hasil dari hobi fotografi yang digelutinya.

Berkat kemampuan olah fotonya, Kevin mendapat bayaran 6.000 dollar AS atau sekitar Rp 90 juta dari perusahaan software kenamaan, Adobe.

Kisah ini kemudian dia bagikan di Twitter. Mulanya, Kevin mengikuti kontes foto Lightroom yang diadakan oleh Adobe dan Japan National Tourism Organization (JNTO).

Kontes ini berlangsung bulan Februari 2020 lalu. Kevin pun nekat mengirimkan beberapa hasil karyanya kendati tidak diumumkan secara gamblang apa hadiah yang akan diberikan bagi pemenang.

Pengumuman pun tiba pada tanggal 11 Maret. Kevin tidak menyangka, karyanya muncul di bagian paling atas. Bahkan tidak cuma satu, tapi dua karya Kevin masuk dalam pengumuman itu, di mana salah satunya dipilih sponsor yang lain.

Dalam twitnya, dia mengaku terharu setelah melihat pengumuman itu meskipun saat itu belum tahu apa hadiah yang akan didapatkan. Pada tanggal 20 Maret, dia mendapat e-mail dari perwakilan Adobe.

E-mail itu berisi penawaran bernilai Rp 90 juta untuk membuat 20 tutorial, 40 Discover Files, dan dua unggahan media sosial pada 8 Mei 2020.

Untuk diketahui, Dicover Files merupakan salah satu fitur di aplikasi Lightroom yang menunjukan proses editing dari awal sampai akhir.

Adobe pun mengajaknya tatap muka secara online dan melakukan kesepakatan dengan Kevin untuk membuat Discover Files dan 20 tutorial editing untuk Lightroom dengan website yang telah tersedia.

"Singkat cerita nih setelah perjuangan "berdarah-darah", ngerjain tutorial setelah pulang kerja jam 7 malem sampe kadang jam 3 pagi, puji Tuhan Alhamdulillah tuh, gatau gimana kelar juga akhirnya 15 tutorial dengan berbagai level," tulisnya di Twitter yang telah mendapat izin Kevin untuk dikutip KompasTekno.

Discover Files Ligthroom Kevin bisa dilihat di tautan berikut. Kevin juga bercerita bahwa saat mengikuti konten tersebut, dia menggunakan Adobe versi ilegal. Pengakuan ini juga dia ceritakan kepada pihak Adobe saat pertemuan virtual.

"Tapi saya cerita hal ini juga kok waktu meeting online dan malah akhirnya saya dikasih gratis Lightroom original penyimpanan 20TB selama setahun," tulisnya.(*)

