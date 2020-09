KABAR BAHAGIA, Chef Marinka Resmi Melepas Lajang, Dinikahi Pria Ganteng Asal Inggris

T R I B U N-M E D A N.com - KABAR bahagia Chef Marinka telah melepas lajang karena resmi dinikahi Peter Lufting, pria berkebangsaan Inggris.

Pemilik nama lengkap Rinrin Marinka ini resmi menikah dengan kekasihnya yang berasal dari Inggris, Peter Lufting.

Kabar bahagia itu diungkapkan oleh Chef Marinka lewat akun Instagram pribadinya yang diunggah pada hari ini, Sabtu (12/9/2020).

"GOD is never late, nor He is ever early. He is always on time and His time is always perfect (Tuhan tidak pernah terlambat dan dia tidak pernah lebih awal. Dia selalu tepat waktu dan waktu-Nya selalu sempurna)," tulis Chef Marinka, seperti dikutip Kompas.com, Sabtu (12/9/2020).

Dalam foto yang diunggah, Chef Marinka dan Peter terlihat mengenakan busana pernikahan.

Chef Marinka terlihat bahagia dengan memeluk sang suami dengan cincin pernikahan yang tersemat di jari manisnya.

"Trust His timing and all will be beautiful (percayalah pada waktu-Nya dan semua akan indah) Ecc 3:11," tulisnya.

Chef Marinka juga berterima kasih bagi semua orang yang turut andil di acara pernikahannya.

"Tying the knot with the love of my life @peteronemusic. Big thanks to all who supported us on our wedding," tulisnya.

Awal pertemuan Chef Marinka dengan sang suami terjadi saat menghadiri sebuah seminar.