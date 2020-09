Tiara Andini Bagikan Potret Berdua dengan Boy William, Komentar Karen Vendela Jadi Sorotan

TRIBUN-MEDAN.com - Popularitas Tiara Andini semakin bersinar setelah menjadi runner up di ajang Indonesian Idol 2020.

Kini gadis asal Jember tersebut kerap mendapat tawaran menjadi bintang tamu baik acara televisi maupun vlog YouTube artis.

Seperti baru-baru ini, Tiara Andini menjadi bintang tamu di vlog Nebeng Boy milik Boy William.

Tiara tampak mengunggah kolase potret bersama Boy William di akun Instagramnya, Jumat (11/09/2020).

Tiara Andini dan Boy William (Instagram @tiaraandini)

Keduanya berpose santai sembari menikmati pemandangan alam.

Pada caption unggahannya, Tiara Andini mengungkapkan perasaannya bisa collab bareng Boy William.

@tiaraandini

Like brother like sister-

Seneng banget bisa ada kesempatan collab bareng @boywilliam17

Sore ini jam 16.00 bakal tayang di channel youtubenya. Tungguin ya!

Boy William lantas meninggalkan komentarnya.

"You are the best! Jiro lu pat limo enam pitu welu.... takitakitak!" tulis Boy.

Salah satu yang menjadi sorotan yaitu komentar dari kekasih Boy William, Karen Vendela.