Dari Nama Peterpan hingga Noah, Cerita Ariel Ingin Tinggalkan Rekannya, Akui Mental Anggota Turun

TRI BUN-MEDAN.com - Vokalis Ariel Noah menuturkan keinginan yang sempat beberapa kali ingin keluar dari band.

Bukan tanpa sebab, hal itu dirasakan Ariel Noah karena perjuangan naik dan turun saat membesarkan nama band tersebut.

Terlebih beberapa kali grup band kenamaan itu berganti nama dari Peterpan hingga menjadi Noah di Agustus 2012.

Dilansir TribunJakarta.com dari vlog Merry Riana pada Senin (14/9/2020), Ariel Noah menuturkan masa lalu para personil grup bandnya itu.

Mereka rupanya merasakan titik terberat mempertahakan band di tahun 2010.

Peterpan formasi tahun 2000, sebelum jadi Noah. Inget sama nama-nama personelnya? (HAI)

Hal tersebut bermula ketika Merry Riana mempertanyakan momen terberat bagi Noah.

“Kalau dari Noah sendiri, dari masing-masing yang mana ini yang merupakan momen titik terberat?,” ujar Merry Riana.

“Momen titik terberat ada banyak banget. Ada banyak karena mungkin kalau yang kelihatan sama orang ya mungkin apa yang terjadi, tahun 2010, yang paling berat 2010. Tapi di balik itu semua kalau secara band, yang semua personil pada keluar,” kata Ariel Noah.

Lebih lanjut, Ariel Noah menjelaskan momen ketika Reza dan Uki yang turut mengundurkan diri.

“Tapi di balik itu semua sebenarnya up and down banyak banget. Kaya mungkin Reza nggak ada, mengundurkan diri, Uki mengundurkan diri,” jelas Ariel Noah.