Gisel Blak-blakan Ungkap Penyesalannya Bercerai dengan Gading Marten

TRIBUN-MEDAN.com - Penyanyi Gisella Anastasia mengaku pilihannya bercerai dengan Gading Marten adalah sebuah keputusan yang salah.

Gisel merasa keputusannya dulu adalah hasil dari keegoisannya tanpa melibatkan Tuhan.

"Berdasar pengalamanku kemarin, jelas-jelas kayak aku divorce kemarin segala macam itu keputusan salah ya," kata Gisel dikutip dari Daniel Mananta Network, Selasa (15/9/2020).

"(Keputusan) yang aku ambil, yang enggak nanya dulu, mengonfirmasi konfirmasi sendiri dengan pengetahuan aku dan segala macam, ego segala macem. Jadi enggak mau gitu," ucapnya.

Karenanya, Gisel yang sekarang merasa ingin melibatkan Tuhan dalam setiap detail keputusan yang diambil dalam hidup.

Gisel juga berpikir tidak ingin hidupnya berakhir seperti kedua orangtuanya.

Gisella Anastasia dan Gading Marten bersama anak mereka Gempi. (Instagram @gadiiing)

Ia ingin tetap bersatu dengan alasan dirinya.

"Waktu itu I don't want to end up like that (seperti kedua orangtua), tapi itu twist-nya iblis pinter banget sih, di twist-twist otak aku seakan-akan, 'udah pisah aja,'" kata Gisel.

"Lu ngapain berkorban buat semuanya, seumur hidup loh, come on. Lu masih bisa tahu mendapatkan kebahagiaan, you deserve to be happy," sambung Gisel.