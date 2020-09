Mengikuti Swab Covid-19, Nagita Slavina Merasa Takut, Was-was Menunggu Hasil Tes, Khawatir Ini . . .

T R I B U N-M E D A N.com - Artis papan atas Indonesia Nagita Slavina mengaku was-was saat pertama kali mengikuti swab Covid-19.

Raffi Ahmad dan Nagita Slavina menggelar tes swab bersama dengan seluruh karyawan di RANS Entertainment.

"Jadi kita mau tes swab for the first time," kata Nagita Slavina dikutip Kompas.com dari kanal YouTube Rans Entertainment, Selasa (15/9/2020).

Nagita Slavina ketakutan ketika akan melakukan tes swab.

Apalagi, ia mengetahui cara tes swab akan dimasukan alat ke dalam hidung yang dipikirnya mungkin akan sakit.

"Deg-degan sih iya pasti, tadinya aku tuh takut di swab dicolok gitu takut," ujar Nagita.

Namun, Nagita menuturkan hal yang paling membuatnya khawatir adalah menunggu hasil tes swab.

Meski begitu, ibu satu anak ini tetap pasrah dan menerima apa pun hasil yang akan keluar nantinya.

"Tapi sekarang aku takut nungguin hasilnya, ya sudahlah, lillahi ta'ala, bismillah, semoga hasilnya apa pun harus kita terima," ujarnya.

Nagita pun lancar menjalani tes swab Covid-19 meski harus dipegangi oleh asisten dan putranya, Rafathar.