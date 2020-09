Profil Aktris Korea Oh In Hye, Meninggal Diduga Bunuh Diri, Ini Deretan Filmnya

Oh In Hye

Aktris Oh In Hye meninggal dunia pada Senin (14/9/2020). Berikut profil dan perjalanan karir akting yang dijalani.

TRIBUN-MEDAN.com - Kabar duka datang dari dunia hiburan Korea Selatan.

Aktris bernama Oh In Hye dinyatakan meninggal dunia pada usia 36 tahun, pada Senin sore (14/9/2020) waktu Korea Selatan.

Sebelum meninggal Oh In Hye sempat menerima perawatan di rumah sakit.

Dilansir Tribunnews.com dari Allkpop, menurut laporan eksklusif dari Dispatch, aktris tersebut ditemukan berada dalam kondisi kritis saat ditemukan.

Sebelumnya, Oh In Hye dikabarkan aktris tersebut sempat melakukan percobaan bunuh diri di rumahnya di Song Do, Incheon, Korea Selatan.

Seorang kenalan telah menemukan aktris itu dan menelepon layanan darurat (119).

Lantas Oh In Hye segera dipindahkan ke rumah sakit untuk menerima perawatan darurat dan CPR.

Untuk sesaat, Oh In Hye tampak telah pulih dan pernapasannya menuju normal, tetapi pada akhirnya, tidak dapat terselamatkan dan meninggal karena serangan jantung.

Profil