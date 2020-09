Persiapkan Atlet Menuju PON Papua 2021, Ini Target Minimal KONI Sumut

TRI BUN-MEDAN.com, MEDAN - Sumatera Utara menargetkan minimal bisa kembali masuk dalam urutan 9 besar pada gelaran akbar multi-event Pekan Olahraga Nasional (PON) XX tahun 2021 di Papua.

Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia Provinsi Sumatera Utara (KONI Sumut), John Ismadi Lubis mengungkapkan hal tersebut.

Menurutnya target minimal tersebut cukup realistis bagi Provinsi Sumut.

Mengingat pada gelaran PON sebelumnya di Jawa Barat 2016 lalu, kontingen Sumut juga finish di posisi kesembilan.

"Harapan kita, ya kita masih bisa mempertahankan posisi kita di PON 2016 yang lalu. Kita ranking ke-9 pada PON yang lalu, minimal bisa kembali mempertahankan," ujarnya, Rabu (16/9/2020).

John menjelaskan setiap pengprov cabang olahraga (cabor) yang telah meloloskan atletnya ke PON tentunya juga bakal memetakan peluang medali.

Diharapkan diundurnya PON Papua akibat Pandemi Covid-19 dari semula dijadwalkan Oktober tahun 2020 namun mundur ke tahun 2021 bisa dimanfaatkan para atlet untuk semakin memaksimalkan persiapan.

"Kita juga tidak bisa melihat kondisi lawan. Karena semuanya kan mengalami pandemi ini kan," imbuhnya.

Dikatakan John, saat ini para atlet memang masih lebih banyak berlatih di rumah. Apalagi saat ini pandemi virus Corona belum mereda.

John pun berharap tahun depan Covid sudah mereda sehingga para atlet bisa difokuskan untuk persiapan dan latihan bisa digeber.

John berharap bisa mewujudkan harapan pemerintah provinsi Sumut untuk bisa mencapai prestasi lebih baik di Pekan Olahraga Nasional (PON) 2020 di Papua yang digelar Oktober mendatang.

Ini juga menjadi harapan semua pihak. Karena itu dia mendorong para atlet agar makin serius berlatih dan mempersiapkan diri.

"Kita memang saat ini belum bisa memberikan try out atau try in bagi para atlet. Kemudian yang namanya training camp juga belum bisa dilaksanakan. Mudah-mudahan tahun depan bisa mulai kita jalankan. Kita masih punya waktu dari bulan Januari sampai Oktober itu ada 10 bulan. Kalau ini sudah memungkinkan kita adakan program intensif," pungkasnya.(can/tri bun-medan.com)