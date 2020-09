CARA Cepat Nonton Live Streaming Shamrock vs Milan Kualifikasi Liga Eropa, Lewat Aplikasi AC Milan

Shamrock Rovers vs AC Milan

T R I BUN-MEDAN.com - Shamrock Rovers vs AC Milan tidak disiarkan langsung di tv nasional, namun bisa diakses via live streaming pada Jumat (18/9/2020).

Link live streaming Shamrock vs AC Milan yang akan berlangsung aplikasi AC Milan Official App mulai pukul 01.00 WIB.

Dilansir dari twitter resmi AC Milan, Live Streaming AC Milan vs Shamrock disiarkan langsung dari Tallaght Stadium via Aplikasi AC Milan Official App.

Menjelang laga Shamrock vs Milan, Rossoneri diganggu dengan masalah kelengkapan skuat.

Beberapa pemain andalan mereka dipastikan absen karena alasan skorsing dan cedera.

Masalah cedera ini juga mendera penyerang utama mereka Zlatan Ibrahimovic. Bomber asal Swedia itu kabarnya mengalami cedera ringan di kaki bagian kanan.

Cedera itu membuat Ibrahimovic absen pada dua laga uji coba terakhir AC Milan melawan Vicenza dan Brescia.

Juru gedor 38 tahun itu pun "diasingkan" dari skuat utama. Dia harus menjalani latihan terpisah.

Ibrahimovic dikhawatirkan tidak bisa memperkuat AC Milan pada pertandingan melawan Shamrock.

Namun, kekhawatiran itu nyatanta tidak terjadi. Ibrahimovic dinyatakan fit dan siap bermain.