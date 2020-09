Gisella Anastasia Ungkap Pergulatan Batinnya Sebelum Cerai dari Gading, Akui Ada Ego yang Bermain

Gisella Anastasia Ungkap Pergulatan Batinnya Sebelum Cerai dari Gading Martin, Akui Ada Ego yang Bermain

TRIBUN-MEDAN.com- Gisella Anastasia menilai bercerai dari Gading Marten sebagai keputusan salah karena menggunakan cara berpikir yang tak tepat.

Gisel menceritakannya saat berbincang dengan pembawa acara Daniel Mananta dalam video berjudul "Keputusan yang salah, ketika Gisel memutuskan harus bercerai".

Dikutip Kompas.com dari kanal YouTube Daniel Mananta Network, Selasa (15/9/2020), Gisel mengaku ada ego yang bermain ketika dia membuat keputusan itu.

Ketika rumah tangganya menghadapi masalah, Gisel berpikir tidak ingin seperti orangtuanya yang disebutnya bertahan hanya demi anak.

"Waktu itu I don't want to end up like that, tapi itu nge-twist-nya iblis pintar banget sih, di twist-twist otak aku seakan-akan 'udah pisah aja'," ujar Gisel.

Gisella Anastasia dan Gading Marten bersama anak mereka Gempi. (Instagram @gadiiing)

Saat itu Gisel merasa dia berhak bahagia sekali-sekali, karena segala kesulitan di masa kecil yang pernah dialami, ketika dia harus bekerja sejak masih kecil.

Semua pemikiran untuk berpisah saat itu semakin bulat ketika melakukan pilates dan mendapat kata-kata dalam savasana (posisi akhir dari yoga), di mana disebut untuk mengasihi diri sendiri karena berhak untuk bahagia.

"Bukan nyalahin savasana-nya, tapi waktu itu iblis makai itu juga buat like 'okay you deserve to be happy, you're body, you're soul,'" ucap Gisel.

"Kayak kalau dipikirin, sarap itu dulu kenapa kalimat itu menjadi konfirmasi buat gue gitu, sebenarnya harusnya enggak begitu," kata Gisel sambil menggaruk kepalanya.