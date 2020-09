Pinkan Mambo Tergagap Beberkan Statusnya dengan Maia, Alasan Ogah Minta Bantuan saat Terlilit Utang

TRI BUN-MEDAN.com - Tergagap beberkan statusnya dengan Maia Estianty, Pinkan Mambo bongkar alasan tak mau minta bantuan istri Irwan Mussry saat dikejar debt collector

Dicecar pertanyaan soal hubungannya dengan Maia Estianty, penyanyi Pinkan Mambo keceplosan mengurai fakta.

Mendengar Pinkan Mambo mengungkan hubungannya dengan Maia Estianty, Nagita Slavina pun terkejut.

Istri Raffi Ahmad itu tampak penasaran dengan bagaimana sebenarnya hubungan Pinkan Mambo dengan Maia Estianty pasca pecah kongsi di Duo Ratu.

Wawancara tersebut terekam dalam kanal Youtube Trans 7 yang dilansir pada Rabu (16/9/2020).

Dikutip TribunnewsBogor.com, Pinkan Mambo tampak grogi kala ditanyai soal Maia Estianty.

Apalagi ketika Pinkan tak sengaja menyebut soal alasannya keluar dari Ratu dan tak bersama Maia Estianty lagi.

"Emang benar dulu berantem?" tanya Nagita Slavina.

"Enggak, enggak berantem, salah ngomong," sergah Pinkan Mambo.

Pinkan Mambo dan Maia Estianty (Istimewa via Tribunnews)

"Berantem kenapa sih ?" tanya Nagita lagi.

"Enggak, cuma beda aja otaknya," imbuh Pinkan Mambo.

Melihat Pinkan Mambo salah tingkah ditanyai soal Maia Estianty, Raffi dan Nagita semakin penasaran.

Apalagi soal bagaimana sebenarnya hubungan Pinkan Mambo dan Maia Estianty kini.

Menjawab rasa penasaran pembawa acara, Pinkan Mambo pun akhirnya tegas.

Ibu enam anak itu mengaku bahwa hubungannya dengan Maia Estianty baik-baik saja.

"Kalau sekarang masih suka ngobrol enggak dengan Bunda ?" tanya Nagita Slavina.

"Hubungannya baik enggak sama Bunda Maia ?" tanya Raffi Ahmad.

YouTube/TRANS7 OFFICIAL Pinkan Mambo bongkar alasannya keluar dari Duo Ratu.

"Enggak ada yang lain pertanyaannya ? Aku enggak ada masalah sama dia. Mungkin yang setelah Aku ada masalah," imbuh Pinkan Mambo.

Lebih lanjut, Pinkan mengaku ingin sekali reunian dengan Maia Estianty.

Sambil melihat ke arah kamera, Pinkan Mambo lantas mengurai pesannya untuk Maia.

Pinkan berterima kasih karena sudah diorbitkan Maia Estianty sehingga menjadi sosok yang terkenal.

"Bunda Maia, makasih udah buat Pinkan Mambo terkenal," kata Pinkan Mambo.

Namun tak cuma mengucap terima kasih, Pinkan Mambo juga menitipkan pesan untuk Maia Estianty.

Pinkan tampak kecewa lantaran teleponnya beberapa waktu lalu tak diangkat Maia Estianty.

Padahal kala itu, Pinkan hanya ingin memberikan uang untuk Maia Estianty.

"Dan angkat teleponnya dong. Kemarin Aku mau kasih duit Rp 1 juta, Bunda enggak angkat," imbuh Pinkan Mambo.

Mengenai uang Rp 1 juta tersebut, Pinkan mengurai alasan.

"Rp 1 juta doang dia susah angkat (telepon). Mungkin terlalu banyak duit jadi Aku mau kasih dia duit enggak angkat teleponnya," kata Pinkan Mambo.

"Ngapain kasih duit ?" tanya Anwar.

bundamaia.blogspot Maia Estianty dan Pinkan Mambo

"Kalau Aku nyanyi kan Aku bayar. Misal nyanyi 'Salahkah bila diriku' itu kasih uang," sambung Pinkan Mambo.

Terkejut dengan ucapannya, Pinkan Mambo kembali salah tingkah.

"Eh salah ngomong nih Gue kayaknya. Pulang aja ya. Bunda Maia, kita mah kan baik-baik aja. Sama suaminya aja," ungkap Pinkan Mambo.

Diakui Pinkan Mambo, hubungannya dengan Maia Estianty sebenarnya baik-baik saja.

Namun belakangan, Maia tak lagi pernah mengangkat telepon Pinkan Mambo .

"Kalau sekarang, misal Aku nyanyi lagunya Bunda, Bundanya udah susah angkat telepon. Mungkin udah jadi pengusaha sekarang," ucap Pinkan Mambo.

"Lagi sibuk kali, kan ngurusin anak-anak," timpal Raffi Ahmad.

Dulu dikenal sebagai penyanyi papan atas, Pinkan Mambo tak ragu mengurai kisah kejatuhannya kepada khalayak.

Pun dengan alasan mengapa Pinkan Mambo enggan minta pertolongan kepada rekan sesama artis seperti Maia Estianty saat ekonominya sedang jatuh.

Ada apa ?

Cerita itu diurai Pinkan Mambo di vlog Melaney Ricardo.

Dilansir TribunnewsBogor.com, Pinkan Mambo mengaku bahwa di tahun sebelumnya, ia sempat tak mampu memberikan makan kepada anak-anaknya.

Kala itu, tak ada saudara ataupun teman yang membantunya.

"Jadi benar anak-anak sampai enggak bisa makan itu ?" tanya Melaney Ricardo.

"Benar banget Mel 1000%. Enggak bisa makan," akui Pinkan Mambo.

"Enggak ada saudara yang bantu ?" tanya Melaney lagi.

"Enggak ada. Nobody help me (tidak ada yang membantuku)," ucap Pinkan Mambo.

Saat jatuh miskin, Pinkan mengaku tak ada saudara dan temannya yang membantunya.

Sebab ketika jadi artis, Pinkan mengaku tak punya teman akrab.

Pinkan Mambo dan Melaney Ricardo

Teman-teman Pinkan hanya datang ketika dirinya sedang punya uang saja.

Lebih lanjut, Pinkan Mambo juga mengaku dirinya sempat punya utang sejumlah Rp 100 juta.

Dihimpit kesulitan ekonomi, Pinkan Mambo pun kebingungan.

Biasa mencari uang di bidang keartisan, Pinkan Mambo bingung ketika tak ada job menghampirinya selama lima tahun.

Pusing, Pinkan Mambo lantas menangis karena kerap ditagih debt collector

Mulai dari titik nol, Pinkan Mambo akhirnya memutuskan untuk berjualan pisang goreng.

Pinkan sedikit demi sedikit bangkit dari keterpurukan.

Tak malu, Pinkan Mambo pun ulet dan cekatan dalam berjualan pisang goreng.

Bahkan, Pinkan Mambo tak ragu menjajakan pisang gorengnya dari warung ke warung.

YouTube/Melaney Ricardo Pinkan Mambo menangis saat ceritakan pahit kisah hidupnya

"Aku musti jualan pisang goreng, itu untung cuma Rp 2 ribu, Rp 5 ribu, recehan Aku kumpulin. Biasanya Aku traktir teman. Aku jual pisang naik motor dari warung ke warung," pungkas Pinkan Mambo.

Biasa memegang uang segepok, Pinkan Mambo sedih kala cuma bisa mengumpulkan uang Rp 10 ribu dari hasil berjualan pisang goreng.

Uang segitu diakui Pinkan Mambo, belum cukup memenuhi kebutuhan keluarganya.

Saking miskinnya, Pinkan Mambo sampai tak mampu beli vitamin untuk anak-anaknya.

Alih-alih membelikan buah, Pinkan Mambo hanya mampu membeli sirup guna memenuhi gizi anaknya.

Mendengar cerita Pinkan, Melaney penasaran dengan bantuan untuk sang penyanyi.

Melaney heran mengapa Pinkan tak meminta bantuan kepada Maia Estianty yang notabene adalah mantan rekan duet Pinkan di grup Ratu.

Menjawab rasa penasaran Melaney, Pinkan mengaku bahwa dirinya tidak ingin jadi sosok peminta-minta.

"Saat kemarin Kamu susah banget, kenapa enggak reach out (menghubungi) pada teman-teman duet dulu misalnya Bunda Maia ?" tanya Melaney.

"Kan di pelajaran kita, di pelajaran sesuatu itu kan ...," imbuh Pinkan Mambo terputus.

"Jangan berharap ?" tanya Melaney lagi.

"Jangan meminta-minta," sambung Pinkan Mambo.

Lebih lanjut, Pinkan mengaku bukannya tak mau menghubungi Maia Estianty saat ekonominya sedang kacau.

Pinkan kala itu lebih memilih mendekatkan diri kepada Tuhan dan berserah diri.

"Maksudnya untuk reach out job atau pekerjaan. Suaramu kan bagus banget. Sayang, Kamu punya potensi yang luar biasa," ucap Melaney.

"Kerjaan ya. Jadi kita kayak (bilang ke Maia Estianty) 'undang Gue dong', gitu ?" jawab Pinkan Mambo.

"Kenapa ? Karena sungkan, enggak enak, udah lama berpisah ?" tanya Melaney.

"Ya karena Bunda bukan sumber duit Gue. Sumber duit Gue ya doa dan mukjizat. Gue teleponnya mukjizat aja bukan Bunda. Nanti mukjizat yang telepon Bunda, Melaney," pungkas Pinkan Mambo.

"Oh jadi bisa lewat Bunda, Melaney, tapi lu mintanya ke Tuhan. That's nice !" ucap Melaney.

(Tribunnews.com)

