Ariel NOAH Masih Betah Sendiri, Beberkan Alasan Belum Kepikiran soal Menikah

TRIBUN-MEDAN.com - Berstatus duda, belum lama ini penyanyi Ariel NOAH membicarakan soal rencana pernikahan saat berbincang dengan artis lainnya.

Dalam tayangan vlog terbaru, pasangan Judika dan Duma Riris mengorek perihal asmara vokalis band NOAH itu.

"Jadi sekarang lagi ada hubungan serius kak Boril? Para wanita, netizen nih banyak yang nanya," ujar Duma Riris, dikutip Kompas.com dari kanal YouTube DAD Entertainment, Rabu (16/9/2020).

Ariel kemudian nampak tersipu malu saat ditanya Duma Riris mengenai statusnya saat ini.

"Kalau David unavailable. Kalau gue statusnya kedaluarsa kayaknya," jawab Ariel.

"Use before, best before," kata David NOAH menimpali.

Belum cukup informasi, Judika terus berusaha menggali soal asmara mantan kekasih Luna Maya itu.

"Ini pada tertutup nih. Gue tahu Boril nih ada rencana dalam waktu dekat mau melangsungkan. Masa sendiri mulu, enggak ada rencana?" tanya Judika pada Ariel.

Meski mengaku tidak ingin sendiri terus, Ariel menuturkan belum memikirkan rencana untuk menikah.