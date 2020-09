Bunga Citra Lestari Tulis Kata-kata Manis di Hari Ulang Tahun Mendiang Ashraf Sinclair

TRIBUN-MEDAN.com- Suami Bunga Citra Lestari atau BCL, mendiang Ashraf Sinclair berulang tahun pada hari ini, Jumat (18/9/2020).

BCL pun mengunggah foto close up Ashraf yang tersenyum semringah.

Pada unggahan itu, BCL menuliskan kata-kata yang manis untuk almarhum suami.

Menceritakan sejak kepergian Ashraf, Bunga yang menjadi orangtua tunggal untuk Noah Sinclair harus menjadi sosok yang lebih kuat.

Begini curhatannya:

Thank you for making me believe that i am worthy of love..

Since you're gone

I need to be you..

Someone who loves me,