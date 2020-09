Terinspirasi dari Marsha Aruan, Irwan Mussry Sebut Pengin Kerja Lebih Giat Lagi

T R I B U N-M E D A N.com - Artis peran Marsha Aruan berkunjung ke kediaman Maia Estianty dan Irwan Mussry sambil membawa makanan dari bisnisnya.

Sebagai informasi, Marsha pernah lima tahun pacaran dengan El Rumi, putra kedua Maia Estianty dengan mantan suaminya dulu, Ahmad Dhani.

Marsha menceritakan kepada Irwan Mussry perihal bisnis makanan sehatnya yang sedang berkembang pesat.

"So happy for you," kata Irwan Mussry kepada Marsha Aruan dikutip dari kanal YouTube AlElDul Fam TV, Jumat (18/9/2020).

"Aku senang soalnya aku baru buka usahaku kayak 1,5 bulan, tapi udah mencapai target terus lebih gitu. Kan kayaknya senang banget," kata Marsha.

Mendengar cerita Marsha, Irwan Mussry yang seorang pengusaha mengaku semakin terpacu untuk lebih giat bekerja.

"Tentu (senang)! Lihat betapa sangat menginspirasi. Sekarang saya malah ingin bekerja lebih keras lagi. Berkat kamu," aku Irwan Mussry lalu tertawa.

Namun menurut Marsha, Irwan Mussry yang lebih menginspirasinya.

Maia Estianty dan Irwan Mussry juga menjamu Marsha Aruan dengan berbagai menu makanan.

Meski sudah sekitar setahun putus dari El Rumi, hubungan Marsha Aruan dengan Maia Estianty dan Irwan Mussry tetap terjalin baik.

Artikel ini sudah tayang di kompas.com dengan judul Terinspirasi dari Marsha Aruan, Irwan Mussry Ingin Kerja Lebih Giat Lagi