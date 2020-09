Anya Geraldine Buat Penasaran Penggemarnya, Posting Foto Siluet Pria dengan Caption Romantis

T R I B U N-M E D A N.com - SETELAH Anya Geraldine membuat heboh dengan pernyataan berakhirnya hubungan pacaran dengan Ovi Rangkuti. Lalu secara terbuka dekat dengan Rizky Febian.

Kedekatan antara Rizky Febian dengan Anya Geraldine lantaran terlibat kerja sama pembuatan projek trilogi Garis Cinta.

Tak lama projek itu selesai, Anya kedapatan mengunggah sebuah siluet foto seorang pria.

Anya Geraldine juga menyertai postingan tersebut dengan kata-kata romantis.

Hal itu terlihat dalam postingan di Instagram pribadinya @anyageraldine, Sabtu (19/9/2020).

"Always in my prayers, in my awake, in my sleep," tulis Anya Geraldine.

"(Selalu ada di doaku, dalam kesadaranku, di tidurku)."

"Selalu menjadi semogaku, lelahku hanya milikmu. Kelemahan terbesarku di dunia ini adalah kamu, sebab itulah Tuhan mengujiku melalui kamu," tulis Anya.

Rupanya setelah ditilik dengan saksama, foto siluet pria yang diposting oleh Anya Geraldine mirip dengan sosok sang mantan kekasih.

Meskipun tak terlihat jelas, wajah pria itu memiliki kumis dan berewok seperti Ovi Rangkuti.