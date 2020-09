BIG MATCH Liga Inggris Malam Ini Jam 22.30, Akses Di Sini Link Live Streaming Chelsea Vs Liverpool

T R I B U N-MEDAN.com - Chelsea dan Liverpool bakal bentrok dalam laga pekan ke-2 Liga Inggris 2020-2021 di Stamford Bridge, Minggu (20/9/2020) pukul 22.30 WIB.

Live Streaming Mola TV menyajikan Siaran Langsung Chelsea vs Liverpool di ajang Liga Inggris malam ini pukul 22.30 WIB.

Laga ini tetap tak bisa diakses juga via Live Streaming Net TV dan Siaran Langsung Net TV.

Meski tak bisa diakses via Live Streaming NetTV, Link Live Streaming Chelsea vs Liverpool Liga Inggris malam ini dapat diakses via tautan di Live Streaming MolaTV.

Link Live Streaming Chelsea vs Liverpool bisa dilihat pada akhir artikel.

Laga antara Chelsea dan Liverpool bakal menjadi sorotan utama pada pertandingan pekan ke-2 Liga Inggris 2020-2021.

Baik Chelsea dan Liverpool sama-sama dalam motivasi tinggi usai meraih kemenangan pada pekan pertama musim baru.

The Blues sukses mencukur Brighton & Hove Albion dengan skor 3-1 sedangkan Liverpool menang tipis 4-3 atas tim promosi Leeds United pada matchday pertama.

Adapun persiapan tuan rumah sedikit terganggu mengingat banyaknya pemain yang absen pada laga melawan Liverpool di Stamford Bridge.

Dua rekrutan baru, yakni Hakim Ziyech dan Ben Chilwell, dipastikan absen mengingat keduanya masih cedera.