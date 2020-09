Dikabarkan Dekat dengan Rizky Febian, Anya Geraldine Posting Siluet Seorang Pria

TRIBUN-MEDAN.com- Putusnya Anya Geraldine dengan Ovi rangkuti ramai diperbincangkan menyusul kabar kedekatannya dengan Rizky Febian saat terlibat project bareng.

Setelah projectnya bersama Rizky Febian, Anya kedapatan mengunggah foto seorang pria di akun Instagramnya.

Foto tersebut diambil pada malam hari berlatar gedung tinggi dan menampilkan siluet seorang pria.

Meski tak begitu jelas, namun foto tersebut cukup mirip dengan mantan kekasihnya Ovi Rangkuti.

Pada keterangan unggahannya, Anya juga menuliskan kata-kata yang puitis terhadap sosok pria tersebut.

"Always in my prayers. in my awake, in my sleep. selalu menjadi semogaku, lelahku hanya milikmu.

kelemahan terbesarku didunia ini adalah kamu, sebab itulah tuhan mengujiku melalui kamu," tulis Anya.

Banyak yang menyebut jika foto tersebut memanglah ovi Rangkuti dan tak sedikit yang menduga jika Anya dan Ovi telah balikan.

Pada unggahan sebelumnya, Anya Geraldine juga mengunggah capture cuitannya di Twitter.