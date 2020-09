Satgas Covid-19 Tingkatkan Razia di Lokasi Hiburan Malam hingga Dini Hari,Sanksi Tegas Pelanggar

T R IBUN-MEDAN.com, Medan - Juru bicara Gugus Tugas Percepatan Penanganan (GTPP) Covid-19 Kota Medan Mardohar Tambunan menuturkan bahwa gelar razia masker di tempat hiburan pada malam hari hingga dini hari sebagai upaya menjalankan protokol kesehatan.

"Semua yang kita buat termasuk razia masker itu demi jalankan protokol kesehatan. Kita harus mulai sadar bahwa virus ini menyerang semua orang dan jumlah yang terkonfirmasi positif Covid-19 kan semakin meningkat," ujar Mardohar Tambunan saat dikonfirmasi pada Senin (21/9/2020).

Saat sambangi tempat hiburan dan razia masker di sana sebagai upaya mengedukasi masyarakat perihal Perwal Nomor 27 Tahun 2020.

"Tim Satgas Covid-19 Dinas Pariwisata Kota Medan bersama Satpol PP Kota Medan yang dipimpin langsung oleh Kepala Dinas Pariwisata Kota Medan, Agus Suriyono dan Kasatpol PP Kota Medan, M. Sofyan, Sabtu (19/9/2020) malam hingga lewat dini hari melakukan sosialisasi Perwal No. 27 Tahun 2020," sambungnya.

Bukan hanya sosialisasi Peraturan Wali Kota tersebut, pihaknya juga menindak para pelaku usaha yang tidak menerapkan protokol kesehatan.

"Itu sekaligus penindakan terhadap pelaku usaha pariwisata khususnya pelaku usaha hiburan malam yang tidak menerapkan protokol kesehatan dengan baik di Era Adaptasi Kebiasaan Baru ini," lanjutnya.

Lebih lanjut, dia juga menuturkan beberapa lokasi razia pada Sabtu (19/9/2020), ada sembilan lokasi.

"Tim mengunjungi beberapa pelaku usaha sebagai berikut: District 10 Restaurant & Bar, Jalan Imam Bonjol, Harbour 9, Jalan Imam Bonjol, IX Nine Family KTV, Jalan Imam Bonjol, Bel Mondo Cafe, Jalan Teuku Daud, Shoot Resto Bar Club, Jalan Kapten Pattimura The Traders Cafe, Restaurant & Bar, Jalan Kapt. Pattimura, Grand Station Karaoke, Jalan Brigjend Katamso, New Zone Entertainment, Jalan Kolonel Sugiono, dan Heaven Hell H2, Jl. Pegadaian

Dia menambahkan bahwa dalam kegiatan ini, tim menghentikan aktifitas dan meminta penanggung jawab usaha untuk menghidupkan semua lampu yang ada di dalam cafe dan diskotik dan melalui alat pengeras suara yang tersedia.

Petugas gabungan melaksanakan razia di tempat hiburan malam, Senin (21/9/2020). (istimewa)

"Kadis Pariwisata Kota Medan dan Kasatpol PP Kota Medan dengan bahasa yang sederhana dan familier memberikan himbauan langsung kepada pengelola usaha dan para pengunjung untuk bersama-sama Pemerintah Kota Medan ikut melaksanakan adaptasi kebiasaan baru dengan menerapkan protokol kesehatan demi memutus mata rantai penyebaran Virus Covid-19 di Kota Medan," lanjutnya.

Pihaknya juga memberikan surat teguran dan pengawasan penerapan protokol kesehatan akan dilanjutkan secara berkala.

"Selain itu tim memberikan sanksi surat teguran di Bel Mondo Cafe, sedangkan untuk di lokasi karaoke dilakukan pemeriksaan dari ruangan ke ruangan sekaligus memberikan himbauan physical distancing," sambungnya.

"Kegiatan penegakan disiplin penerapan protokol kesehatan kepada pelaku usaha dan masyarakat Kota Medan akan terus dilanjutkan secara berkala, untuk memastikan pelaksanaan Perwal Kota Medan No. 27 Tahun 2020 dengan baik dan dapat menekan angka penyebaran Virus Corona di Kota Medan," pungkasnya.

(cr3/t r ibun-medan.com)