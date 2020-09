Pesan Haru Maia Estianty untuk Aaliyah Massaid, Singgung Nama Reza Artamevia

TRI BUN-MEDAN.com - Artis terkenal, Maia Estianty memberikan pesan kepada putri Reza Artamevia, Aaliyah Massaid.

Hal tersebut disampaikan Maia Estianty di kolom komentar postingan Aaliyah Massaid.

Ibu Dul Jaelani itu menuliskan pesan mengharukan yang menyinggung soal Reza Artamevia.

Ia menyampaikan kata-kata yang menunjukkan bahwa seorang ibu akan tetap menjadi ibu dalam keadaan apa pun.

"Ibu adalah selalu ibu," tulisnya.

Selain Maia Estianty, Dul pun turut menyemangati sahabatnya. Ia menuliskan komentar dukungan untuk Aaliyah Massaid.

"Stay strong Aaliiyaa," tulisnya.

Kemudian, kakaknya, El Rumi juga menyelipkan komentar untuk Aaliyah.

"My God almighty always bless you, Aal," tulis putra Maia Estianty itu.

Pesan Maia Estianty untuk Aaliyah Massaid (Instagram/aaliyah.massaid)

Pada postingan tersebut, Aaliyah memang mengunggah soal sang ibu.