Protes Mikhayla Putri Nia Ramadhani Lantaran Ibunya Pakai Make Up di Rumah: 'Udah Ada Papa Juga'

Mikhayla Bakrie, putri Nia Ramadhani protes pada sang ibu, lantaran menggunakan make up padahal hanya di rumah saja.

"Make up terus di rumah, udah ada papa juga," komentar Mikhayla

TRIBUN-MEDAN.com - Kehidupan artis Nia Ramadhani setelah menjadi istri pengusaha Ardi Bakrie tak pernah lepas dari sorotan.

Rumah tangga keduanya yang sudah dibina hingga 10 tahun telah dikarunia tiga buah hati.

Baru-baru ini, anak sulung Nia Ramadhani, Mikhayla Zalindra Bakrie protes dengan sang ibu yang memakai make up di rumah.

Mikhayla menyinggung soal ayahnya, Ardi Bakrie.

"Enak aja mama pakai make up - make up terus di rumah, udah ada papa juga," komentar Mikhayla dikutip dari YouTube TRANS TV Official, Senin (21/09/2020).

Nia Ramadhani lantas menjelaskan jika dirinya mau pergi.

"Mama mau kemana-mana ini. Nggak mungkin kan Mama nggak kemana-mana."

"Emang ada mall namanya kemana-mana?" ujar Mikhayla.