Wanita Ini Diamankan Diperbatasan Amerika-Kanada, Diduga Kirim Surat Pakai Racun ke Presiden Trump

Presiden AS Donald Trump mengatakan baru sadar risiko dari virus corona. Secara tegas sebut virus corona lebih berbahaya daripada flu biasa.

Seorang Wanita Diamankan Diperbatasan Amerika-Kanada, Diduga Kirim Surat Pakai Racun ke Presiden Trump

TRIBUN-MEDAN.com- Seorang wanita ditangkap di perbatasan Amerika Serikat-Kanada.

Hal tersebut dilakukan karena diduga wanita tersebut diyakini telah mengirim surat kepada Donald Trump yang berisi racun risin.

• Eksekusi Ala Bapak Mertua, Tikam Dada Menantu Sebanyak 3 Kali Setelah Ketahuan Selingkuhi Putrinya

Tersangka diduga ditemukan melintasi perbatasan dari Kanada ke Buffalo, New York, pada Minggu (20/9/2020), menurut BBC dan Guardian.

Dia dilaporkan membawa senjata dan ditangkap oleh otoritas AS.

Surat tersebut, yang ditemukan minggu lalu di fasilitas penyortiran surat di luar kantor Gedung Putih, diyakini telah dikirim dari Quebec.

Dua tes mengkonfirmasi adanya racun dalam surat yang tidak pernah sampai ke Gedung Putih itu.

Menurut People, diyakini tidak ada ancaman bagi publik saat ini.

"FBI dan U.S. Secret Service dan Layanan Inspeksi Pos AS kami sedang menyelidiki surat mencurigakan yang diterima di fasilitas surat pemerintah AS. Saat ini, tidak ada ancaman yang diketahui terhadap keselamatan publik," menurut pernyataan FBI yang diperoleh CNN.

Jaksa penuntut di Washington, D.C., bersiap untuk mengajukan tuntutan terhadap tersangka yang identitasnya belum dirilis.

• Jawaban DPRD Medan Terkait Tuntutan Demonstran Aliansi Masyarakat Medan Utara