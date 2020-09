Gisela Cindy Ceritakan Perjuangan Bisa Bertahan Hidup di Kanada, Sempat Alami Perlakukan Rasial

TRIBUN-MEDAN.com- Gisela Cindy mengaku memiliki banyak pengalaman tidak menyenangkan selama menjalani kehidupan hampir delapan tahun di Kanada.

Pengalaman yang dirasakannya itu, salah satunya, ihwal rasialisme oleh masyarakat sekitar karena Gisel Cindy merupakan imigran.

"Kebetulan aku punya pengalaman mengenai racism juga karena mereka tahu ya, aku Asia dan aku punya aksen yang sangat kuat," ungkapnya seperti dikutip Kompas.com dalam tayangan YouTube Gisela Cindy, Rabu (23/9/2020).

Adik kandung artis peran Gracia Indri itu mencontohkan pengalaman mengenai tindakan rasial yang dirasakannya.

"Mereka memberikan komentar-komentar yang seperti actually don't what you're say and just a speak another with lady," ucap Gisela Cindy.

Sementara itu, Gisela Cindy mengatakan rasial merupakan hal yang biasa di Kanada. Ada satu momen di mana ia hampir setiap hari merasakannya.

Momen perpisahan Gracia Indri dan Gisela Cindy. (Instagram/Kolase/TribunWow.com) (Instagram/Kolase/TribunWow.com)

Berkait rasialisme, Gisela Cindy mengaku sempat mengalaminya hampir di setiap hari ketika menjalani aktivitasnya.

"Aku melihatnya orang-orang terebut menggunakan kekuatannya mereka untuk menjatuhkan aku but they pick wrong person, i can survive, so here i am," ucap Gisela Cindy.

"So, be kind guys, be kind with other people, doesn't matter where they from, okay?" ujar Gisela Cindy melanjutkan.

