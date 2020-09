Gisella Anastasia Kepergok Emosi saat Diajak Bikin Foto Keluarga Bareng Gading Marten: Aneh-aneh Aja

TRI BUN-MEDAN.com - Sang kekasih belum juga ajak menikah, Gisella Anastasia kepergok emosi saat diajak bikin foto keluarga bareng Gading Marten: aneh-anah aja!

Rumah tangga Gading Marten dan Gisella Anastasia memang sudah kandas di tengah jalan.

Meski telah bercerai, hubungan keduanya tetap baik sepakat akan membesarkan putri semata wayangnya bersama-sama.

Pasca bercerai dari Gading Marten, Gisella Anastasia diketahui menjalin asmara dengan Wijaya Saputra atau Wijin.

Meski sudah terbilang cukup lama berpacaran, Gisel dan Wijin belum memikirkan untuk melangkah ke jenjang yang lebih serius.

Gisel bahkan mengakui Wijin belum mengajaknya untuk menikah dalam waktu dekat.

"Ngajakin sih belum, tapi we both know kalau memang arahnya kan pasti serius. Mana ada sih pacaran yang nanya besok putus ya, kan enggak mungkin," kata Gisel seperti dikutip dari video Rio Motret, Senin (21/9/2020).

Setelah pernikahan pertamanya gagal, Gisel memang tak ingin terburu-buru untuk segera menikah lagi.

Ibu satu anak ini mengaku lebih berhati-hati melangkah karena tak ingin jatuh ke lubang yang sama.