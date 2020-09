5 Drama Korea Terbaru Oktober 2020, Bertabur Bintang Keren Termasuk Suzy, Lee Dong Wook & Krystal

Sederetan judul drama Korea terbaru di bulan Oktober, ada Start Up, Search hingga Tale of the Nine Tailed, yang diperankan oleh seleb Korea ternama.

T RIBUN-MEDAN.com - Memasuki bulan Oktober, ada sejumlah judul drama Korea baru yang sayang dilewatkan.

Bahkan aktor dan aktris yang membintangi tak kalah kerennya lho.

Ada Lee Dong Wook, Bae Suzy, Yoo In Na, Nam Jo Jyuk, Krystal Jung hingga Ko Gyung Pyo.

Simak lima drama yang akan tayang Oktober 2020 di bawah ini:

• Jarang Dibahas, Ini 5 Drama Korea Underrated yang Ternyata Seru dan Wajib Ditonton

1. The Spies Who Loved Me



"The Spy Who Loved Me" dijadwalkan tayang perdana pada bulan Oktober 2020. (soompi)

"The Spies Who Loved Me" adalah komedi romantis baru yang menegangkan tentang seorang wanita yang secara tidak sengaja terjebak dalam dunia spionase.

Yoo In Na akan membintangi drama sebagai Kang Ah Reum, seorang desainer gaun pengantin yang menikah dua kali, dengan dua suami yang sama-sama menyimpan banyak rahasia.

Eric dari Shinhwa akan berperan sebagai suami pertama Kang Ah Reum, Jun Ji Hoon, seorang agen rahasia yang menawan dan tidak dapat diprediksi yang bekerja untuk Interpol.

Sementara Im Joo Hwan akan berperan sebagai suami keduanya Derek Hyun, seorang mata-mata perusahaan yang sangat cerdas dengan kekuatan kompetitif.

"The Spy Who Loved Me" tayang perdana pada 21 Oktober pukul 21:20 KST.

• Sinopsis Drama Korea Prison Playbook, Bergenre Dark Comedy Tentang Narapidana & Kehidupan di Penjara



2. Search