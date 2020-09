Maudy Koesnaedi Dapat Kartu Ucapan Spesial dari Sang Suami di Ulang Tahun Pernikahan ke 19

TRIBUN-MEDAN.com- Maudy Koesnaedi dan Erik Meijer baru saja merayakan ulang tahun pernikahan yang ke-19 pada Rabu (23/9/2020) kemarin.

Diketahui, keduanya menikah pada 23 September 2001 dan dikaruniai seorang putra bernama Eddy Maliq Meijer yang lahir pada 7 April 2007 silam.

Jadi Nyonya Besar Usai Menikah dengan Pengusaha Bule Tajir, Intip Rumah Mewah Maudy Koesnaedi yang Rimbun Bernuansa Alam.

Dalam rangka ulang tahun pernikahan yang ke-19, Maudy Koesnaedi mengunggah foto kartu ucapan spesial dari Erik Meijer.

Tampak dalam foto kartu ucapan tersebut, sebuah foto lawas pernikahan Maudy dan Erik serta tulisan tangan sang suami.

Tulisan itu berbunyi:

23-Sept-2001/2020

Sayangku,

Thank you for 19 years of "Ngeuyeuk Seureuh" together.

Love,

Maudy Koesnadi Liburan ke Jerman Bareng Suami dan Anak, Lihat Potret Keseruan Mereka

