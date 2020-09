Zayn Malik Ungkap Rasa Bahagia dan Bagikan Potret dengan Si Baby : Bayi Perempuan Kami Ada di sini

TRIBUN-MEDAN.com- Pasangan Gigi Hadid dan Zayn Malik baru saja dikaruniai anak pertama.

Gigi Hadid diketahui telah melahirkan seorang bayi berjenis kelamin perempuan.

Kabar bahagia ini dibagikan oleh Zayn Malik melalui akun Instagram pribadinya.

Kabar kelahiran anak pertama Gigi Hadid dan Zayn Malik ini langsung menyebar luas di media sosial.

Publik ikut bahagia dengan kabar kelahiran anak pertama Gigi Hadid dan Zayn Malik yang sudah sangat dinantikan ini.

Gigi Hadid melahirkan Anak pertamanya (instagram)

Mantan personil One Direction ini pun menyebut sang putri lahir dengan kondisi sehat dan cantik.

"Our baby girl is here, healthy & beautiful, to try put into words how i am feeling right now would be an impossible task.

The love i feel for this tiny human is beyond my understanding.

Grateful to know her, proud to call her mine, & thankful for the life we will have together x.

