Cara Reggy Lawalata Memberikan Pendidikan Seks, Berbicara Tatap Muka, Supaya Anaknya Paham

T R I B U N-M E D A N.com - Menganggap penting untuk memberikan pengetahuan tentang seks sejak dini pada dua anaknya, artis Reggy Lawalata mau tak mau harus belajar lebih dulu.

Sebagai ibu tunggal, Reggy akhirnya lebih dulu belajar seluk beluk seks pria, untuk kemudian dijelaskan pada Mario dan Oscar yang saat itu masih remaja.

Reggy memilih cara berkomunikasi dengan anak-anaknya secara intim, yaitu berbicara tatap muka dan secara terpisah.

"Saya duduk sama Mario dulu, karena Mario ini more man, yang wah ke sana ke sini, kalau Oscar lebih banyak di rumah, lebih calm," ucap Reggy di vlog Orami Entertainment, dikutip Jumat (25/9/2020).

"Saya ngobrol, kamu udah SMP, kalau punya pacar kamu tahu enggak kehamilan karena apa, kamu tahu enggak mimpi basah itu apa. Saya pelajari semua mengenai laki," kata Reggy menjelaskan.

Jadi meskipun Reggy tidak tahu, ia akhirnya banyak mencari tahu dan belajar tentang pria.

"Saya coba menerangkan, itu normal, tapi you know if you do this, someone pregnant, ini jangan kamu lakukan, kalau ini kamu lakukan bahaya, kamu harus control your mind," jelasnya lagi.

Reggy memilih untuk berkomunikasi secara terpisah dengan kedua anaknya, karena mereka bisa banyak bertanya tanpa harus risih atau tersita waktunya dengan saudaranya yang lain.

Bagi Reggy memberikan pendidikan seks pada anak merupakan hal yang penting dilakukan orangtua.

Lebih baik mereka mengetahui dari orangtua, dibanding harus mencari tahu sendiri dan malah akan membuat mereka penasaran.

Ketika menyampaikan informasi tentang pengetahuan seks, orangtua penting juga mengingat agar memberikan informasi tersebut secara bersahabat, santai, sehingga anak tidak merasa canggung untuk bertanya.

"Saya kan orangnya friendly, sambil becanda gitu, jadinya dia juga enggak yang duduk (berhadapan), ngobrol sama saya, sambil tiduran, bikin sesuatu, bikin PR, saya bikin not too serious," ucap bintang sinetron Flamboyan 108 itu.

Artikel ini sudah tayang di kompas.com dengan judul Cara Reggy Lawalata Berikan Pendidikan Seks kepada Mario dan Oscar Lawalata