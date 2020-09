HARI Pertama Kampaye Pilkada 2020, Bawaslu Asahan Imbau Tim Sukses Paslon Turunkan APK Ilegal

Laporan Wartawan T r ibun-Medan.com/ Mustaqim Indra Jaya

T R IBUN-MEDAN.com, KISARAN - Memasuki hari pertama kampaye Pilkada 2020 pada Sabtu (26/9/2020), sejumlah alat peraga kampanye (APK) milik para pasangan calon (paslon) Bupati dan Wakil Bupati Asahan mulai banyak terpasang di sejumlah sudut Kota Kisaran.

APK yang terpasang itu berupa spanduk dan baliho yang pegadaannya bukan dari KPU Asahan. Padahal berdasarkan PKPU No 10 tahun 2020 perubahan atas PKPU No 6 tahun 2020 yang salah satunya membahas tentang APK.

Menanggapi hal itu, Ketua Bawaslu Asahan, Khomaidi Hambali Siambaton menyebutkan pihaknya akan segera menyurati tim sukses para paslon agar segera menurunkan APK ilegal tersebut.

"Kita akan imbau kepada tim sukses yang telah memasang APK diluar yang dikeluarkan KPU Asahan untuk segera diturunkan," kata Khomaidi, Sabtu (26/9/2020).

Di samping itu, dalam waktu dekat pihaknya akan berkoordinasi dengan Satpol PP Pemkab Asahan untuk menertibkan APK-APK ilegal yang terpasang.

"Selain imbauan, kami akan koordinasi dengan Satpol PP agar APK milik paslon yang terpasang ilegal untuk ditertibkan," sebutnya.

Sebelumnya, Komisioner KPU Asahan, Samiun Sembara Marpaung mengatakan bahwa pihaknya memfasilitasi APK dan Bahan Kampanye (BK) untuk masing-masing paslon.

Adapun fasilitas APK dari KPU Asahan untuk diterima masing-masing paslon, berupa dua lembar spanduk per desa/kelurahan, 20 buah umbul-umbul per kecamatan, serta 5 lembar baliho per kabupaten.

"APK itu akan diserahkan ke tim pemenangan paslon, dan mereka yang akan memasang di titik-titik yang kami (KPU Asahan) tetapkan," jelas Samiun, Jumat (25/9/2020) kemarin.

Sedangkan BK berupa brosur, pamflet, selebaran dan poster turut difasilitasi oleh KPU Asahan. Masing-masing paslon akan mendapatkan BK sebanyak jumlah kepala keluarga (KK) yang ada di Kabupaten Asahan.

"Berdasarkan rapat koordinasi dengan LO paslon, kami ambil keputusan bersama bahwa jumlah bahan kampanye maksimal sejumlah kepala keluarga yang ada di Kabupaten Asahan. Para tim paslon juga bisa mencetak bahan kampanye sendiri, jumlahnya juga sama, sebanyak kepala keluarga di Kabupaten Asahan," pungkasnya.

(ind/t r ibun-medan.com)