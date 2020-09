Jadwal Bola Akhir Pekan Ini, Liverpool Vs Arsenal, AS Roma Vs Juventus Live RCTI

LIVE BOLA: Live Streaming Valencia vs Atalanta, Leipzig vs Tottenham Siaran Langsung Liga Champions

T R I B U N-M E D A N.com - Sejumlah jadwal pertandingan sepak bola menarik pada akhir pekan ini bisa anda tonton mulai Sabtu (26/9/2020).

Mulai dari Liga Inggris yang memasuki pekan ketiga pada Sabtu ini.

Pekan ke-3 Liga Inggris akan dibuka laga Brighton Vs Manchester United yang dimainkan Sabtu sore WIB.

Kemudian ada juga dua laga yang disiarkan oleh saluran televisi lokal, NET TV yakni Crystal Palace Vs Everton (Sabtu) dan Tottenham Vs Newcastle (Minggu).

Sementara itu, ada 2 partai bigmatch akhir pekan ini yakni Manchester City Vs Leicester dan Liverpool Vs Arsenal.

Seluruh pertandingan Liga Inggris bisa saksikan di Mola TV.

Jadwal Pekan ke-3 Liga Inggris

Sabtu, (26/9/2020)

Brighton Vs Manchester United - 18.30 WIB

Crystal Palace Vs Everton - 21.00 WIB (Live NET TV)

West Brom Vs Chelsea - 23.30 WIB

Minggu (27/9/2020)