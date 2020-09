LIVE Mola TV Jam 18.30, Man United Incar Poin Perdana, Solskjaer: Kami Tidak Boleh Menunggu

Paul Pogba (kiri) pada laga Man United vs Crystal Palace di Stadion Old Trafford dalam lanjutan kedua Liga Inggris, Sabtu (19/9/2020).

T R I B U N-M E D A N.com - Skuat Manchester United mengincar poin perdana mereka di Liga Inggris pekan ketiga bersua Brighton & Hove Albion malam ini, Sabtu (26/9/2020).

Duel Brighton vs Man United bakal dihelat di Stadion Amex, dengan jadwal sepak mula pukul 18.30 WIB.

Jadwal Liga Inggris Brighton vs Man United tidak dapat ditonton via Live Streaming NET TV, hanya bisa via Live Streaming Mola TV mulai pukul 18.30 Wib.

Pekan ketiga Premier League - kasta tertinggi Liga Inggris - akan dimulai pada hari ini, Sabtu (26/9/2020), dengan dibuka partai Brighton vs Manchester United.

Man United yang dipermalukan Crystal Palace pada partai awal, bertekad mencari poin perdana mereka musim ini. Setan Merah baru memainkan satu laga.

"Kami akan lebih baik dan lebih baik lagi, lebih fit lagi," ucap pelatih Man United, Ole Gunnar Solskjaer.

"Namun, kami tidak boleh menunggu dan berkata,'baiklah, kami akan fit dalam waktu pekan'. Kami perlu jalan terus," kata Solskjaer.

Everton juga akan bertanding malam ini. Tim asuhan Carlo Ancelotti bakal menghadapi tuan rumah Crystal Palace di Stadion Selhurst Park, kick-off 21.00 WIB.

Jika menang, Everton akan meraih kemenangan beruntun pada tiga laga awal Liga Inggris musim ini.

Sementara itu, Chelsea akan melawat ke markas West Brommich Albion.