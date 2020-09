Sudah Tepatkah Pemilihan Bra Anda ? 

TRIBUNMEDAN.ID, MEDAN - Bra adalah salah satu item penting untuk wanita. Telah dikenal sejak abad ke-19, bra telah dijadikan sebagai penutup sekaligus penahan payudara agar bentuknya senantiasa indah.

Zaman berganti, variasi bra semakin beragam. Salah satunya adalah bra berkawat. Mungkin Anda adalah salah satu yang pernah memakai bra berkawat, atau bahkan masih menggunakannya hingga saat ini.

Namun, tahukah Anda tentang bahaya pemakaian bra berkawat? Jika Anda sebelumnya tidak peduli tentang pentingnya memilih underwear seperti bra dan panties yang nyaman dan berkualitas, inilah waktunya untuk peduli.

Ketahuilah bahwa kenyamanan underwear sangat mempengaruhi segala aspek kesehatan bagian penting tubuh Anda. Menurut studi yang dilakukan oleh the British School of Osteopathy, bra berkawat dapat memicu tekanan berlebih pada tulang dan otot, sehingga membuat kita sulit bernapas.

Jika digunakan terlalu kencang bisa menyebabkan kulit terluka, terutama akibat kait pada tali di belakang. Bagi yang berdada besar, pemakaian bra berkawat dan terlalu ketat dapat menimbulkan masalah di area otot-otot pektoral di dada, gangguan sirkulasi hingga rusaknya jaringan pada payudara.

Itu mengapa Anda harus mulai mempertimbangkan untuk segera beralih ke bra tanpa kawat. Di Indonesia, terdapat sejumlah brand lokal dan luar yang menjual bra tanpa kawat. Salah satunya, Zero Feel. Hadir sejak tahun 2019, Zero Feel adalah brand lokal yang telah menjadi pilihan favorite jutaan wanita usia muda hingga dewasa.

Didesain dengan material Ice Silk Material dari Jepang, Zero Feel merupakan sebuah masterpiece underwear bra dan panties yang kenyamanannya tak tergantikan. Perpaduan sempurna dengan all new modern seamless design yang membuat Zero Feel tidak akan jiplak meskipun saat Anda menggunakan pakaian super ketat. Tanpa kawat dan tanpa pengait, menjadikan Zero Feel semakin spesial dibandingkan brand underwear lainnya.

Selain itu, Zero Feel dilengkapi dengan pori-pori mikro untuk menjaga kelembaban area payudara dan miss V agar tetap terasa sejuk ketika digunakan sepanjang hari walaupun saat berolahraga sekalipun. Breathable material telah terbukti menjadi salah satu fitur wajib dalam pemilihan underwear jika Anda tinggal di wilayah tropis seperti di Indonesia.

Anda dapat memperoleh satu paket Zero Feel bra dan panties dengan berbagai pilihan warna cantik dan tentunya harga yang terjangkau. Bersiaplah terkesan dengan kenyamanan spesial yang hanya ada pada Zero Feel, dan jangan kaget dengan packaging-nya yang bernuansa cute dan instagramable sehingga sayang jika tidak diabadikan di social media Anda. Cek instagramnya sekarang @zerofeel.idn, atau langsung order di websitenya, https://www.zerofeelbra.net.