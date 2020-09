Viral Foto Pra-nikah Terbaru Amanda dan Billy, Begini Curhatan Amanda Manopo di Instagram Story-nya

TTRIBUN-MEDAN.COM - Baru-baru ini Ahli tarot, Denny Darko melihat, bahwa Billy dan Amanda Manopo memiliki hubungan yang serius. Tapi tidak akan melangsungkan pernikahan di tahun 2020 ini.

Keduanya tampak semakin mesra.

Foto-foto pra-nikah yang dikenakan keduanya tampak serasi.

Bahkan, Foto-fotonya ramai dikomentari netizen.

Ada yang menanggapi positif dan ada juga yang menilai negatif.

Hal itu karena keduanya teralu kerap pamer kemesraan.

Bahkan, Amanda Manopo sempat curhat dan memosting kalimat di insta Storynya terkait tanggapan komentar negatif dari para netizen.

"Malam ini agak sedikit sensitif tentang komentar2 negatif yang ngebuat sedikit down, akhirnya sempet take down foto. Karena takut dengan apa yang akan terjadi padahal belum tentu atau ga mungkin akan terjadi," tulis Amanda di laman Instagram Storiesnya.

"Tapi akhirnya mikir, aku hanya bisa menutup mata, mulut, dan telingaku. Bukan menutup mereka. Terkadang orang2 di sekitarmu tidak ingin memahami petualanganmu. Mereka tidak butuh itu, ini bukan untuk mereka," sambungnya.

Bahkan Amanda Manopo sampai menutup kolom komentar di beberapa postingan foto ala pranikah tersebut.