Chef Renatta Moeloek Ternyata Pernah Malu-malu di Depan Kamera Sebelum Jadi Juri MasterChef

TRIBUN-MEDAN.com- Popularitasnya Chef Renatta Moeloek semakin terkenal setelah menjadi salah satu juri di ajang masterchef.

Apalagi Chef Renatta memiliki paras cantik yang dipuja-puja kaum adam.

• Salmafina Sunan Tantang Haters Hujat Dirinya Sampai Sakit Hati, Berikan Hadiah Rp 10 Juta

Siapa yang menyangka, sebelumnya, ternyata Chef Renatta malu-malu untuk tampil di depan kamera.

Chef Renatta Moeloek menunjukkan saksang hasil olahannya. (Tribun Medan/Septrina Ayu Simanjorang)

Hal tersebut terungkap setelah Chef Renatta kolabs di konten #nebengboy di vlog Boy William.

Awalnya Boy penasaran dengan bagaimana Chef Renatta memulai karier.

"Lo awal-awal jadi chef nih ya, jadi awal Chef Renatta Moeloek itu how did it all start?" tanya Boy dikutip Grid ID, Minggu (27/9/2020).

Tingkah Kocak Chef Renatta saat Lihat Paha Chef Arnold, Samakan dengan Makanan Khas Natal Ini (Instagram @renattamoeloek)

Chef Renatta pun mengakui bahwa ajang memasak itu memang memiliki pengaruh dalam kariernya sampai dikenal hari ini.

• Rizky Febian Sampai Terkulai Saat Temui Mama Muda Ini:Seketika Badan Aku Kayak Nggak Ada Tulangnya

"(Mulai dikenal) itu gara-gara Masterchef aja sih,'" ujar Cheff Renatta.

Meskipun lebih dikenal sekarang melalui ajang memasak, Chef Renatta memang bukan tipikal yang senang disorot kamera.