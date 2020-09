Penampakan Kaki di Video Keberadaan Luna Maya di Hotel Tempat Nginap Hotel Ryochin Disorot

TRI BUN-MEDAN.com - Kisah cinta Luna Maya tampaknya selalu menarik untuk diperhatikan.

Pasalnya yang terbaru, sosok pengusaha asal Jepang, Ryochin diketahui tengah berada di Indonesia dan mendatangi Luna Maya.

Tentunya keberadaan Ryochin ini menjadi sorotan tersendiri. Apalagi diketahui kala itu, Ryochin menjenguk Luna Maya yang baru kecelakaan bersepeda hingga kakinya digips.

Kini, postingan video Ryochin di akun instagramnya kembali jadi sorotan.

Dalam video yang dibagikannya lewat akun @ryochin424, dia memperlihatkan sedang berada di kolam renang sebuah resort atau hotel.

Jika melihat postingannya, video itu ada di Four Seasons Resort Sayan Ubud, Bali.

"Life is only as good as you make it.

#gvo," tulisnya.

Namun yang bikin heboh adalah penampakan Luna Maya yang duduk.

Sementara, Ryochin berbaring di pinggir kolam.

Memang, wajah Luna Maya tak terlihat kala itu karena video diambil dari atas.

Namun, kaki yang digips membuat fans langsung teringat Luna Maya.