Tak Patuh Protokol Kesehatan, Tempat Hiburan Holywings dan Bel Mondo Terancam Ditutup

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Dinas Pariwisata dan Satpol PP Kota Medan kembali menyambangi sejumlah tempat hiburan malam di Medan, guna mengecek kepatuhan penerapan protokol kesehatan.

Sebagaimana tercantum dalam Perwal Kota Medan Nomor 27 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru pada Kondisi Pandemi Covid-19 pemko Medan, telah membuat sejumlah aturan bagi tempat hiburan malam yang beroperasi selama pandemi.

Kepala Dinas Pariwisata Kota Medan, Agus Suriyono mengatakan pihaknya sejak Jumat (25/9/2020) lalu hingga saat ini, telah melakukan patroli ke 9 tempat hiburan malam yakni, The New Batak Song, Jet Plane KTV, Urban Club Music Lounge, The Tavern Pub, The Cube Club, Istana Pub, Holywings, dan Bel Mondo Cafe.

Dari hasi patroli tersebut, Agus mengaku sangat menyesalkan tempat hiburan Bar and Live Music Holywings dan Bel Mondo Cafe beroperasi tanpa pengawasan protokol kesehatan oleh pengelola usaha.

Dikatakan Agus saat disambangi oleh tim, pihaknya mendapati Bar and Live Music Holywings melanggar sejumlah perwal Adaptasi Kebiasaan Baru.

"Pada kegiatan itu ditemui bahwa di Bar and Live Music Holywings tidak melakukan pembatasan jumlah pengunjung, bahkan masih menerima tamu walaupun lokasi tersebut sudah penuh sesak dengan pengunjung tanpa ada jaga jarak," kata Agus kepada tribun Medan, Minggu (27/9/2020).

Ia mengatakan seharusnya pelaku usaha dapat bekerjasama baik dengan Pemko Medan untuk menekan angka penyebaran Covid-19.

Saat ditanya berapa kali tempat usaha tersebut kedapatan melanggar, Agus mengatakan hal tersebut bukan soal jumlah.

Namun, ia menilai perbuatan tempat usaha tersebut di tengah pandemi sangat tidak pantas.

"Saya pikir bukan berapa kalinya (mereka dirajia), tapi harus sama-sama ikut untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19 di Kota Medan. Kalau di Hollywings sangat tidak pantas mereka menerima pengunjung sebanyak itu karena pada Perwal hanya dibenarkan maksimal 50 %," kata Agus.