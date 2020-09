Angela Lee Bagikan Potret Mesra dengan Seorang Pria dan Pamerkan Cincin di Jari Manis

Postingan Angela Lee menjadi ramai dikomentari rekan maupun warganet.

Tak sedikit yang langsung mengucapkan selamat kepada Angela.

TRIBUN-MEDAN.com - Artis Angela Lee tampaknya tengah diselimuti perasaan berbunga-bunga.

Baru-baru ini Angela Lee mengunggah postingan mengejutkan ke Instagram pribadinya.

Ia memperlihatkan adegan mesra bersama sang kekasih pada Minggu (27/9/2020).

Angela pun disebut-sebut telah dilamar.

Hal itu terlihat dari tulisan di tangan kekasih Angela.

"She said yes"

Angela Lee pamer cincin (Instagram @angelalee87)

Sementara itu dalam captionnya, Angela menuliskan kalimat romantis.

"Mencintai dalam kesempurnaan itu indah, tapi lebih indah lagi mencintai dalam ketidaksempurnaan.

Dari kesalahan, kekurangan dari situ semakin belajar jadi yang pasangan terbaik #mylast," tulis Angela.