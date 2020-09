Harga Emas Terus Alami Penurunan, Kini Berkisar Rp 1.006.000 per Gram

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Harga emas belakangan terus menunjukkan tren penurunan.

Pada Senin (28/9/2020), emas Antam dibanderol Rp 1.006.000 per gramnya, sedangkan harga emas dunia berada di kisaran 1.860 USD per ons troy atau sekitar Rp 893 ribu per gram.

Dilansir dari situs Logam Mulia, harga pecahan 1 gram emas Antam pada Senin (28/9/2020) berada di Rp 1.006.000.

Harga emas ini sama dengan harga emas pada hari Minggu (27/9/2020). Sedangkan harga pembelian kembali atau buyback emas Antam menjadi Rp 894.000 per gram.

Untuk harga emas murni, Pemilik Toko Emas Suranta, Edi Suranta mengatakan harga emas murni atau 99,99 persen berada di harga Rp 897 ribu per gram. Harga emas terus mengalami penurunan dari harga tertinggi beberapa waktu lalu.

"Harga emas ini turun terus. Sekarang yang 99,99 persen dijual Rp 897 ribu per gram. Paling tinggi beberapa waktu lalu sudah lebih Rp 1 juta per gramnya," katanya saat dihubungi Tribun Medan, Senin (28/9/2020).

Ia mengatakan saat ini emas dipakai untuk investasi. Sehingga belum banyak yang melakukan penjualan emas meski harga sedang turun.

"Emas ini kan sekarang untuk investasi, kalau memang ada yang benar-benar butuh baru dijual. Misalnya mau jual untuk buka usaha atau mau beli tanah, tapi sekarang orang mau buka usaha juga enggak ada," katanya.

Dikatakan Edi penjualan emas di toko juga turut mengalami penurunan. Hal ini sudah berlangsung sejak pandemi Covid-19. Awal pandemi bahkan penurunan penjualannya bisa sampai 90 persen.

Namun belakangan dengan adaptasi kebiasaan baru yang membuat usaha mulai buka kembali, penjualan emas mengalami peningkatan sekitar 10 persen.