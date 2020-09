Meggy Wulandari Tulis Kalimat Manja dan Ancaman Sekaligus di Foto Bareng Suami Barunya

TRIBUN-MEDAN.com- Meggy Wulandari akhirnya memperlihatkan wajah suaminya ke hadapan publik.

Sebelumnya, ia sengaja menyembunyikan wajah pria yang menikahinya itu.

Mantan istri komedian Kiwil tersebut mengunggah tiga foto dirinya dengan suami dalam satu waktu.

Satu di antara unggahan memperlihatkan Meggy Wulandari yang sedang tersenyum lebar ke arah kamera, sedangkan sang suami memandanginya.

"Jangan dilihatin aja istrinya, disayang terus aja sampai selamanya. Sampai jannah-nya Allah SWT," tulis Meggy Wulandari dalam keterangan tertulis unggahannya, Senin (28/9/2020).

Meggy dan suami baru (instagram)

Sementara itu, Meggy Wulandari tidak mengambil pusing dan menghiraukan orang-orang yang mengejek tentang dirinya.

Sedangkan, Meggy Wulandari memperingati publik yang menjelek-jelekan suami dan anak-anaknya di media sosial.

"Tetapi kalau orang-orang hina suamiku dan anak-anakku, 'oh no no', urusannya akan panjang sama saya, karena ada Undang Undang ITE," tulis Meggy Wulandari.

Meggy Wulandari baru saja menikah lagi dengan seorang pria pada 19 September 2020.