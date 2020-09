Hemat Pengeluaran di Tengah Pandemi, AirAsia Berencana Kembali PHK Ratusan Karyawan

TRIBUN-MEDAN.com - Maskapai penerbangan berbiaya rendah (low cost carrier) asal Malaysia AirAsia Group Berhad berencana kembali melakukan pemutusan hubungan kerja ( PHK) terhadap ratusan karyawan.

PHK karyawan dilakukan sebagai efisiensi di tengah pandemi Covid-19.

Pemangkasan akan dilakukan dalam manajemen AirAsia Berhad, maupun anak usaha yang melayani penerbangan jarak jauh, yakni AirAsia X Berhad.

Dikutip dari Reuters, Selasa (29/9/2020), staf yang dirumahkan akan diberitahu dalam kurun waktu 72 jam.

AirAsia pun dikabarkan siap memberikan sejumlah bantuan, seperti tunjangan kesehatan dan penukaran kupon penerbangan akhir tahun.

CEO AirAsia Malaysia Riad Asmat mengatakan, pihakny telah memberitahu langsung pemerintah setempat terkait kondisi maskapai.

Menko Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan dan CEO Grup AirAsia, Tony Fernandes (AirAsia)

Namun, sampai saat ini ia mengaku belum mendapatkan respon.

Mereka yang diberhentikan, rencananya akan direkrut kembali setelah maskapai berhasil melewati pandemi.

Sementara staf yang bertahan, tidak akan mendapatkan pemotongan gaji.

AirAsia X melakukan efisiensi lebih dalam menyangkut staf teknis dan awak kabin, dengan metode masuk terakhir, keluar pertama, atau last in, first out.

"Saya tidak tahu kapan kami akan terbang. Kami pikir, yang terbaik adalah berhemat dan kami berharap bisa memberikan kepastian kepada masyarakat," ujar CEO AirAsia X, Benyamin Ismail.

Lebih lanjut, gaji karyawan akan ditinjau dan beberapa staf akan ditawari untuk mengambil cuti tanpa dibayar.

Kabarnya, langkah efisiensi ini masih akan berlangsung hingga 6 bulan ke depan.

PHK AirAsia Malaysia kemungkinan akan selesai pada akhir September, sementara staf AirAsia X yang terkena dampak akan diberhentikan pada akhir Oktober.(*)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "AirAsia Berencana Kembali PHK Ratusan Karyawan"