Pengakuan Acha Septriasa Karantina 14 Hari Setelah Syuting Film

T R I B U N-M E D A N.com - Aktris Acha Septriasa harus menjalani karantina mandiri setelah menyelesaikan proses syuting film terbarunya.

Dalam sebuah video di kanal YouTube MOP Channel, Acha mengatakan, dirinya akan segera meninggalkan tempat karantina mandirinya di Sidney, Australia.

"Hai hai jadi satu jam lagi waktu Sidney sekitar pukul 4 sore, Aku akan dipanggil untuk Turun ke bawah mengakhiri 14 Hari karantina," kata Acha seperti dikutip Kompas.com, Selasa (29/9/2020).

" Karantina ini dilepas dengan tentunya untuk didahului dengan cek swab dulu, kemarin aku didatangi sama nurses sama police untuk cek suhu tubuh segala macam," sambungnya.

Video berikutnya menampilkan Acha sudah berada dalam mobil bersama sang suami, Vicky Kharisma.

Sementara, putri tunggal mereka, Bridgia sedang tertidur di bangku belakang.

"Gimana rasanya di-lockdown?" tanya Vicky kepada istrinya.

Acha mengaku, dia rela melakukan isolasi mandiri karena film tersebut merupakan film internasional pertama baginya.

"Oh my God I dont wanna do it again. Really. Benar itu kemarin kalau bukan karena film internasional pertama aku malas sih," ucap Acha.

