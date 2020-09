Siap-siap, Film Dokumenter Billie Eilish Dirilis Februari 2021, Tonton Teasernya

T RIBUN-MEDAN.com - Billie Eilish memberikan kejutan untuk fansnya di seluruh dunia.

Pasalnya, film dokumenter tentang Billie Eilish akan segera tayang.

Film dokumenter Billie Eilish berjudul Billie Eilish: The World's A Little Blurry akan dirilis di Apple TV+ dan bioskop-bioskop pada Februari 2021.

Film arahan sutradara RJ Cutler ini akan menampilkan perjalanan karier Billie Eilish dari mulai merilis debut album When We All Fall Asleep, Where Do We Go hingga memborong piala Grammy Awards.

Billie Eilish merupakan salah satu penyanyi pendatang baru yang sukses meroket di industri musik dunia.

Sebelum pandemi Covid-19 melanda dunia, Billie Eilish sudah menunjukkan kemampuannya dengan meraih penghargaan seperti Best New Artist, Album of the Year, Record of the Year, Song of the Year, dan Best Pop Vocal Album di perhelatan Grammy Awards.

Billie Eilish bahkan tampil membawakan cover lagu "Yesterdeay" The Beatles di malam puncak Oscars.

Pencapaian karier Billie Eilish semakin tinggi saat penyanyi berusia 18 tahun ini ditunjuk untuk mengisi soundtrack film ke-25 James Bond, No Time to Die.

Billie Eilish menjadi penyanyi termuda yang mengisi soundtrack untuk franchise film agen 007 tersebut.

Teaser dari film dokumenter Billie Eilish: The World's A Little Blurry sudah diunggah oleh pelantun "bad guy" tersebut di akun Instagramnya.

