Begini Penampilan Maia Estianty saat Jadi Dosen Tamu di Universitas Indonesia (UI)

TRIBUN-MEDAN.Com - Sosok Maia Estianty sudah tidak asing lagi di dunia hiburan tanah air.

Karirnya sebagai musisi sudah tak diragukan lagu tentunya.

Namun siapa sangka, ternyata Maia Estianty tak hanya pandai dalam bermusik.

Ia ternyata juga sempat menjadi dosen di Universitas Indonesia.

Universitas Indonesia ternyata bukan tempat asing bagi istri Irwan Mussry.

Bagaimana tidak, perempuan cantik nan berbakat ini ternyata juga lulusan UI lo.

Tak heran jika Maia begitu bahagia kala berkesempatan bertemu dengan junior-juniornya di UI.

It is an honor for me to be a guest Lecturer at University of Indonesia, that I used to study here 25 years ago," tulis Maia mengawali.

Jadi Dosen di UI, Maia Estianty Langsung Banjir Pujian! Intip Gaya Kecenya Saat Mengajar (instagram.com/maiaestiantyreal)

Ternyata menjadi dosen tamu bukan kali pertama lo, untuk Maia.

November 2018 lalu, ibunda Al, El, Dul ini juga pernah menjadi dosen tamu di UI.