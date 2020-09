Daftar Kopi Indonesia yang Mendunia, Diminati Masyarakat Jepang hingga Jadi Langganan Starbucks

TRIBUN-MEDAN.com - Biji kopi asal Indonesia punya tempatnya sendiri di hati para pencinta kopi dunia. Banyak biji kopi Indonesia yang diekspor ke luar negeri dan berhasil jadi primadona.

Dalam rangka Hari Kopi Sedunia yang jatuh pada 1 Oktober 2020, Kompas.com merangkum beberapa biji kopi Indonesia yang mendunia.

1. Aceh Gayo

Biji kopi Aceh Gayo pasti sudah tak asing lagi di telinga para pencinta kopi.

Tak hanya digemari di Indonesia, biji kopi ini juga salah satu yang paling populer dan paling banyak diekspor dari Indonesia.

Menurut Cindy Herlim Marta, Co-Founder Shoot Me In The Head yang juga seorang Licensed Q Arabica Grader, biji kopi Aceh Gayo termasuk jenis arabika karena tumbuh di ketinggan sekitar 1000-1200 mdpl.

“Gayo juga sangat banyak kopinya. Bahkan di sana tanaman kopi bisa ditemukan di pinggir-pinggir jalan,” jelas Cindy ketika dihubungi Kompas.com, Selasa (10/3/2020).

Lihat Foto Kopi Aceh. (Dok. Kementerian Pariwisata)

Sementara itu, menurut Dadang Hendarsyah selaku Unit Head dan ICS Manager PT.

Olam Indonesia Sunda Cluster, karakteristik rasa dari kopi Aceh Gayo adalah tingkat keasamannya yang tinggi. Aromanya pun sangat kuat.

William Heuw, owner Kopi Kangen juga mengatakan bahwa kopi Aceh Gayo punya rasa yang bold atau cenderung tajam. Biasanya biji kopi ini paling disukai oleh masyarakat Jepang.